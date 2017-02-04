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Monaco zirveye yerleşti

Fransa'da şampiyonluğun iki önemli adayının mücadelesinde gülen taraf, Nice'i 3-0 yenen Monaco oldu

Monaco zirveye yerleşti

 Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) zirve mücadelesi veren takımların maçında Monaco, konuk ettiği Nice'i 3-0 mağlup etti.

Ligin 23. haftası mücadelesinde, şampiyonluğun iddialı takımlarından Monaco ile Nice, II. Louis Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda, iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Monaco, 47'inci dakikada Valere Germain ile ağları havalandırarak 1-0 öne geçti. Oyunun geri kalan bölümünde kontra ataklarla etkili olan Monaco, 60'ıncı ve 81'inci dakikalarda Radamel Falcao ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Monaco, puanını 52'ye çıkararak 23. haftayı zirvede kapamayı garantiledi. Nice, 49 puanla ikinci sırada kalırken, bir maç eksiği olan Paris Saint-German ise 46 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #zirve #nice #Monaco #Fransa 1. Futbol Ligi
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