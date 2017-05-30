"Motor sporları alanında yeni projeleri en kısa sürede ilimize kazandırmaya devam edeceğiz"

Motosiklette Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk yarışı, hafta sonu Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk mücadelesi, 3-4 Haziran'da Afyon Motor Sporları Merkezi'nde koşulacak. Afyonkarahisar Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek yarışta, ekstrem parkurunda toplu start alacak yarışçılar, birbirinden farklı ve zorlu engelleri geçmeye çalışacak.

Şampiyonada 3 Haziran Cumartesi günü sıralama, 4 Haziran Pazar günü ise final yarışları yapılacak.



"Şampiyonalar kaldığı yerden devam edecek"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bu yıl birbirinden farklı organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Motor sporlarına yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını bildiren Çoban, "Belediyemizin imkanlarıyla 21 günde tamamladığımız Afyon Motor Sporları Merkezi'ni artık ülkemiz ve ülkemiz dışındaki insanlar tanıyor ve biliyor. Geçen sene start verdiğimiz Türkiye şampiyonaları, kaldığı yerden ilimizde devam edecek. Bunlardan ilkini 3-4 Haziran'da 160 dönüm alana kurulu Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar için yeni projeler hayata geçireceklerini anlatan Çoban, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlimiz adına termal ve sağlık turizminin yanına spor turizmini de ekliyoruz. Motor sporları alanında yeni projeleri en kısa sürede ilimize kazandırmaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar, uluslararası büyük organizasyonlara yakın zamanda inşallah ev sahipliği yapacak."