"Oyuncularımızdan masörüne kadar hepimiz başarıya inandık. Bizim karşımızdaki takımların çok büyük bütçeleri vardı. Biz bunlara karşı mücadele ettik"

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final grubunda OGM Orman Gençlik ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselen Bornova Beckerspor'un kulüp başkanı Volkan Kebir, büyük bütçeli takımlara karşı başarıya inanarak hedefe ulaştıklarını ifade etti.



Kebir, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir mutluluk yaşadıklarını, Bornova Belediyesinin Atatürk Spor Kompleksi'ni kendilerine açmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Başkan Kebir, açıklamasında, "Oyuncularımızdan masörüne kadar hepimiz başarıya inandık. Bizim karşımızdaki takımların çok büyük bütçeleri vardı. Biz bunlara karşı mücadele ettik. Şimdi ligin en büyük takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Bornova'ya gelecek. Bundan sonra mücadelemiz, en üst ligde kalıcı başarılar için olacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da sporcusundan taraftarına, antrenöründen yönetimine tüm Bornova Beckerspor camiasını tebrik etti. Takımın, normal sezon boyunca Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynadığı 19 maçtan da galibiyetle ayrıldığını hatırlatan Atila, Bornova Beckerspor'un üst ligde de başarılı olacağına inandığını kaydetti.

İzmir'i kadın basketbolunda üst ligde en son 2013-2014'te Konak Belediyespor, 1 sezon temsil etmişti. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off grubunda 10 puanlı 3 takımdan biri olan Bornova Beckerspor, averajla Kırçiçeği Bodrum Basketbol'u geçerek 2. sırada yer almayı başardı ve OGM Orman Gençlik ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseldi.

Final grubunda son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y P 1. OGM Orman Gençlik 6 4 2 401 368 10 2. Bornova Beckerspor 6 4 2 358 334 10 3. Kırçiçeği Bodrum Basketbol 6 4 2 383 372 10 4. Çankaya Üniversitesi 6 0 6 361 429 6