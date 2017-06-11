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Muhammet Demir, Trabzonspor'u TFF'ye şikayet etti

Trabzonspor'un kiralık gönderdiği oyuncu Bordo Mavili Kulübü TFF'ye şikayet etti!..

Muhammet Demir, Trabzonspor'u TFF'ye şikayet etti

Gaziantepspor'a kiralık gönderilen Muhammet Demir alacağı için yasal girişimde bulundu.

Muhammet, kulüple defalarca görüşmesine rağmen sonuç alamayınca TFF'ye başvurdu. Trabzonspor'dan 300 bin Euro alacağı bulunan futbolcu alacaklılar arasında sıraya girdi. Muhammet UEFA kriterleri ve kulüp lisans sistemi için gerekli olan belgelerde bulunan imzasına da itiraz etti. TFF konuyu inceledikten sonra Trabzonspor'la ilgili kararını verecek.
 
Y.MALATYASPOR TALİP
 
Sezonun ikinci yarısında görev yaptığı Gaziantepspor'da beklentileri karşılayamayan Muhammet Demir'i Teknik Direktör Ersun Yanal kadroda düşünmüyor. Takım arayışlarına başlayan Muhammet Demir'e Süper Lig'e bu sezon yükselen Yeni Malatyaspor talip olurken, oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor. Yönetimin hedefi ise alacağına karşılık olarak Muhammet'in bonservisini ücretsiz olarak vermek. Konuyla ilgili son karar yapılacak görüşmelerden sonra netlik kazanacak. (Trabzonajans)

Etiketler; #muhammet demir #Trabzonspor #TFF #ersun yanal #malatyaspor
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