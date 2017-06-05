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Muharrem Usta'dan sert tepki

"İftira atmak bir hastalıktır ancak İrlandalı olunca durum farklı. Ne demiş Dede Korkut! 'Kahpe içeriden olunca kapı kilit tutmaz oğul"

Muharrem Usta'dan sert tepki

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Bursaspor'a yenilen Trabzonspor'da, ortaya atılan iddialara tepki sürüyor.

Kulüp başkanı Muharrem Usta da Twitter hesabından, bugün bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan "Trabzonspor'u şike imasıyla suçlamak en hafif tabiriyle ar damarı çatlamışların işidir." başlıklı açıklamayı paylaştı.

Usta, ayrıca "İftira atmak bir hastalıktır ancak İrlandalı olunca durum farklı. Ne demiş Dede Korkut! 'Kahpe içeriden olunca kapı kilit tutmaz oğul." ifadelerini kullandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #süperlig #spor toto süper lig #Muharrem Usta #futbol
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