"Çok iyi iki maç yaptık. Kupayı alma şeklimiz ve maçlardaki performansımız gerçekten harikaydı"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan ABD'li pivot Ekpe Udoh, müthiş bir başarı elde ettiklerini söyledi.

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de "En değerli oyuncu" (MVP) seçilen 30 yaşındaki basketbolcu ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, sarı-lacivertli ekibin başarısıyla ilgili AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu bir kenara koyarak, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off'larına odaklanmaları gerektiğini belirten Udoh, "Müthiş bir başarı elde ettik. Çok iyi iki maç yaptık. Kupayı alma şeklimiz ve maçlardaki performansımız gerçekten harikaydı. Artık bir sonraki adıma geçmemiz gerekiyor. Önümüzde bir hedef daha var. Beynimizi değiştirip, o hedefe yönelik çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını dile getiren Udoh, "Çok büyük bir galibiyet. Geçen sene çok stresliydik ama bu sezon iki maçı da neredeyse 20 sayıyla kazandığımız için çok değişik duygular yaşıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Udoh, taraftarların basketbolu Fenerbahçe'de bırakmasını istediğini kaydederek, "Çok güzel bir şey. Sevgileri kesinlikle karşılıklı. Zaman içinde bakacağız ama öncelikle TOFAŞ serisine odaklanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Ailesinin başarısına tanık olduğunu aktaran Ekpe Udoh, "Taraftarın bana gösterdiği sevgi seli inanılmaz. Bütün ailem buradaydı. Onlar da buna şahit oldu. Gerçekten çok güzel bir şey. İki kız kardeşim var. Büyük olan önce irkildi. Alışık olmadığı bir ortam ama sonra neler olduğunu anladı. Küçüğünün de çok hoşuna gitti. Kardeşlerini öyle bir ortamda görmek, onlara gurur verdi." değerlendirmesinde bulundu.



Melih Mahmutoğlu: "Kupayı kaldırmak, çok özel bir his"

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu ise THY Avrupa Ligi kupasını kaldırmanın çok özel bir duygu olduğunu kaydetti.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final sonunda kupanın Türkiye'de kalmasını sağladıklarını dile getiren Melih, "Kaptan olarak THY Avrupa Ligi kupasını kaldırmak, bunu yaşamak, çok özel bir his. Bundan dolayı çok mutluyum, gururluyum. Muhteşem bir atmosferdi. Kendi evimizde kupayı bıraktık. Camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Başantrenör Zeljko Obradovic ile ilgili övgü dolu sözler kullanan 27 yaşındaki milli basketbolcu, "Obradovic ile çalışmak bizim için çok özel. Tecrübesini bize her zaman gösterdi. Biz de onunla çalıştığımız için çok mutluyuz ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz. İnşallah uzun seneler burada çalışır. Biz de onunla kupalara ulaşırız." açıklamasını yaptı.

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın ve sarı-lacivertli taraftarların kendilerini hiç yalnız bırakmadığına değinerek, "Başkanımızın her zaman bize desteği vardı. Hep arkamızda. Bizim için çok özel bir insan. Ona bir kupa armağan etmek istiyorduk ve onu da başardık. Taraftarımız da bu sene inanılmaz destek verdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda muhteşem bir atmosfer vardı. Sonunda şampiyonluğu onlarla kutlamak çok güzeldi." diyerek sözlerini tamamladı.