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Naumoski, Anadolu Efes taraftarıyla buluşacak

Anadolu Efes Kulübü, efsane basketbolcusu Petar Naumoski'yi taraftarlarla bir araya getirecek.

Naumoski, Anadolu Efes taraftarıyla buluşacak

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Naumoski, "forma emekliliği" uygulaması kapsamında 9 Şubat Perşembe günü THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan karşılaşmasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ağırlanacak. Makedon eski basketbolcu, 11 Şubat Cumartesi günü aynı salonda gerçekleştirilecek basketbol sohbetinde taraftarlarla buluşacak.

Anadolu Efes Kulübü mobil uygulaması üzerinden en az 500 puan kazanan ve kampanyaya katılan ilk 20 taraftarın katılabileceği etkinlikte, Petar Naumoski, basketbol kariyerinin unutulmaz anlarını paylaşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Petar Naumoski #basketbol #anadolu efes
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