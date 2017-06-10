Türkiye'den Katar açıklaması
Türkiye'den Katar açıklaması
FETÖ hakim ve savcıları saklamak için ev kurdu
FETÖ hakim ve savcıları saklamak için ev kurdu
'Şu Çılgın Gençler' okurları ile buluştu
'Şu Çılgın Gençler' okurları ile buluştu
SAS timleri böyle etkisiz hale getirdi
SAS timleri böyle etkisiz hale getirdi

Ndiaye'ye İngiltere'den servet

Osmanlıspor, Senegalli futbolcunun transferi konusunda İngiltere'den bir kulüple 8 milyon 750 bin sterlin (yaklaşık 40 milyon lira) bonservis bedeli karşılığında ön sözleşme imzaladı.

Ndiaye'ye İngiltere'den servet

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferi konusunda İngiltere'den bir kulüple ön sözleşme yaptı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, transfer döneminin en çok konuşulan futbolcularından 26 yaşındaki Ndiaye, Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor.

Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusunu transfer etmek için İngiltere'den bir kulüp, başkent ekibine 8 milyon 750 bin sterlin (yaklaşık 40 milyon lira) teklif etti.

Osmanlıspor bu teklifi kabul ederken, iki kulüp arasında ön sözleşme imzalandı. Avrupa ekibinin, Ndiaye ile anlaşması durumunda transfer resmiyet kazanacak.

Osmanlıspor, 350 bin avroya aldı

Osmanlıspor, Ndiaye'yi 350 bin avro bonservis bedeli karşılığında, 3 taksit ödeme planıyla Norveç'in Bodo Glimt takımından transfer etti.

Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı iki sezonda Spor Toto Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Osmanlıspor #Senegal #futbol #futbolcu #ingiltere #badou ndiaye
banner863
Önceki Haber
FETÖ, 'bağımsız Kürdistan' için destek kampanyası başlatmış
Sonraki Haber
İstanbul merkezli 11 ildeki sahte para operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.