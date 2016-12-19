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Ne yaptın sen Quaresma

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, İnstagram hesabından paylaştığı, siyah beyazlı taraftarların 3'lü çektirdiği bir videonun açıklamasına 'Bunu özleyeceğim' yazınca kafa karıştırdı.

Ne yaptın sen Quaresma

Beşiktaş'ın en formda oyuncularından olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, İnstagram hesabından siyah beyazlı taraftarların yüreğini ağzına getiren bir paylaşımda bulundu.
 
Quaresma, 3-3 biten tarihi Benfica maçının sonunda Beşiktaşlı taraftarların Vodafone Arena'da  3'lü çektirdiği bir videoyu paylaşarak 'Bunu özleyeceğim' notunu düştü.
 
Quaresma'nın bu açıklamayı yazmasının nedeninin siyah beyazlı ekibin veda ettiği 'Şampiyonlar Ligi'ni özleyeceği' şeklinde yorumlanırken; taraftarlar yıldız oyuncunun ayrılacağı endişesine düşerek takımda kalması için videonun altını yorum yağmuruna tuttu. 
 
Dün 'Umarım bu formayı birkaç yıl giyerim' demişti
 
Quaresma dün yaptığı paylaşımın açıklamasına ise; Her şeye karşı her zaman Beşiktaş. Umarım bu formayı birkaç yıl daha giyerim' yazmıştı./Skorer

Etiketler; #Quaresma #beşiktaş #ınstagram
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