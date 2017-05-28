Borussia Dortmund kaptanı Schmlezer: "(Nuri Şahin'in kadroda yer almaması) Açıklamayı teknik direktörün yapması lazım. Hepimiz Nuri’nin arkasındayız"

Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel'in, milli futbolcu Nuri Şahin'e kadroda yer vermemesi tartışmalara neden oldu.



Borussia Dortmund kaptanı Marcel Schmelzer, Alman basınına yaptığı açıklamada, Almanya Kupası finalinde Nuri Şahin’in sarı-siyahlıların kadrosunda yer almamasını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.



Bu durumun kendisi şoke ettiğini ifade eden Schmelzer, "Anlam veremiyorum. Julian Weigl gibi bir oyuncu oynayamazsa o zaman en az onun kadar bunu iyi yapabilecek Nuri Şahin var. Bundan dolayı hayrete düştük." dedi.



Nuri Şahin’in kalitesini bildiklerini belirten Schmelzer, "Açıklamayı teknik direktörün yapması lazım. Hepimiz Nuri'nin arkasındayız." ifadelerini kullandı.



Nuri Şahin de, kupa finalinde kadroda yer almamasından dolayı şoke olduğunu belirtti.



Borussia Dortmund, Berlin’de dün oynanan karşılaşmada Eintracht Frankfurt’u 2-1 yenerek Almanya Kupası’nı müzesine götürmüştü.