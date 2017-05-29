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O stattan 'Arena' ismi silindi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan’ın çağrısının ardından Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü GAP Arena Stadyumundaki tabeladan 'Arena’ ismini çıkarttı.

O stattan 'Arena' ismi silindi

Sabah saatlerinde görevlilerin geldiği stadyum önündeki duvarda bulunan tabela yerinden söküldü. Düzenleme çalışmasının yapıldığı GAP Arena Stadyumundaki tabela değişikliğinin ardından yeni takılacak olan tabelada 11 Nisan Şehir Stadyumu ismi yer alacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, GAP Arena stadyumundaki tabelayı söktüklerini ve yeni isminin 11 Nisan Şehir Stadyumu olarak düzeltileceğini belirterek, "Bakanlığa yazdığımız yazıda spor tesislerimizin 11 Nisan Şanlıurfa’nın kurtuluşuna hitaben 11 Nisan Şehir stadyumum ve spor kompleksi olarak değiştirilmesine karar verdik. Arena ismini tabeladan indiriyoruz. Şanlıurfalılar bu ismi çok seviyor ve sosyal medyadan yoğun bir talep vardı. Bizde bu ismin tesislerimize yakışacağını uygun gördük" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #arena #Tayip Erdoğan
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