Okçuluk Dünya Kupası'nda 1. ayak yarışmaları, Çin'de sona erdi.
Şanghay kentinde 15 Mayıs'ta başlayan organizasyona 14 sporcuyla katılan milli takım, 1. ayak yarışmalarını madalya alamadan tamamladı.
Makaralı yayda, kadınlarda Gizem Elmaağaçlı, erkeklerde ise Demir Elmaağaçlı, 8'li eleme turuna kadar yükselerek, 2. ayak öncesi 1'er puan topladı.
Dünya Kupası'nda 2. ayak, 6-11 Haziran tarihlerinde Antalya'da yapılacak.
Milliler, 1. ayak yarışmalarını madalyasız tamamladı.
Okçuluk Dünya Kupası'nda 1. ayak yarışmaları, Çin'de sona erdi.