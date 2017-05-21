FİNAL Four için İstanbul'a gelen bir grup Olympiakos taraftarı Beyoğlu'nda kaldıkları otel yakınında meşaleler yakıp taşkınlık çıkardı.

Olay yerine gelen polis ekipleri taşkınlık çıkaran gruba gazlı mermi ile müdahale etti. Müdahale sonrası taraftar grubu ara sokaklara dağılırken polis ekipleri otel çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

