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Ömer Toprak resmen Borussia Dortmund'da!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen milli futbolcu Ömer Toprak, Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Ömer Toprak resmen Borussia Dortmund'da!

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Ömer Toprak'ın gelecek sezon takıma katılacağı ve sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar devam edeceği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde transferin 12 milyon avro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Açıklamada, Ömer Toprak'ın Bayer Leverkusen'deki görevlerine odaklanmaya devam edeceği ve rakiplerine saygı gereği futbolcuyla ilgili sezon sonuna kadar yorumda bulunulmayacağı kaydedildi.



Ömer Toprak'ın uluslararası tecrübeye sahip güçlü bir defans oyuncusu olduğunu aktaran Borussia Dortmund Kulübü Sportif Direktörü Michael Zorc, "O, üst düzey liderlik özelliklerine sahip bir futbolcu." ifadesini kullandı.

Profesyonel olarak Freiburg ve Bayer Leverkusen formaları giyen milli futbolcu, Bundesliga'da 181 maçta 5 gole imza attı.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #borussia dortmund #ömer toprak #Bayer Leverkusen
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