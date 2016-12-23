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Oscar Çin’e transfer oldu

Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar’ın transferi konusunda Çin’in Shanghai SPIG takımıyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Oscar Çin’e transfer oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Oscar’ı Çin’e sattı. İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin’in Shanghai SPIG takımıyla Oscar’ın transferi konusunda anlaşmaya varıldığı ve Brezilyalı oyuncunun ocak ayından itibaren Çin’de top koşturacağı açıklandı.

Oscar’ın transferinden elde edilecek miktar ile oyuncunun alacağı ücret hakkında ise detay verilmedi. 
 

Kaynak: İHA
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