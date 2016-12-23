Oscar Çin’e transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Oscar’ı Çin’e sattı. İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin’in Shanghai SPIG takımıyla Oscar’ın transferi konusunda anlaşmaya varıldığı ve Brezilyalı oyuncunun ocak ayından itibaren Çin’de top koşturacağı açıklandı.Kaynak: İHA
Oscar’ın transferinden elde edilecek miktar ile oyuncunun alacağı ücret hakkında ise detay verilmedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.