Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana topla ısınma çalışmasıyla başlayan mor-sarılı futbolcular, daha sonra 8'e 3 top kapma oynadı. Pas organizasyonlarıyla devam eden günün tek antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.



1 saat 25 dakika süren idmana, tedavilerine devam edilen Tiago Pinto, Avdija Vrsajevic, Aykut Demir, Koray Altınay, Hakan Arıkan, Mehmet Güven, Erdal Kılıçaslan ve Musa Çağıran ile Senegal Milli Takımı'na davet edilen Badou Ndiaye katılmadı.