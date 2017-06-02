Osmanlıspor, Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.



Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Tiago Pinto, Avdija Vrsajevic, Aykut Demir, Koray Altınay, Hakan Arıkan, Mehmet Güven, Erdal Kılıçaslan, Musa Çağıran, Zydrunas Karcemarskas ve Aminu Umar, kart cezalısı Vaclav Prochazka ile ülkesinin milli takım kampına giden Badou Ndiaye, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.



Osmanlıspor, sezonun son maçı öncesinde 38 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor. Başkent ekibi, Osmanlıspor ismiyle çıktığı Süper Lig maçlarında henüz Beşiktaş karşında 3 puanla tanışamadı.



Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, Vodafone Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.