- Milli sporcular, katıldıkları uluslararası organizasyonlarda podyuma çıktı

Otomobil sporlarında milli sporcular, katıldıkları uluslararası organizasyonlardan kupalarla döndü.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kartingde Almanya'nın Kerpen pistinde koşulan Belçika Rotax Max Challenge 3. ayağında, genç milli sporcu Ömer Asaf Kolot, 16 sporcu arasında beşincilik elde etti. Milli sporcu, 3 yarış üzerinden koşulan hafta sonunda, ikinci yarışta kaydettiği 51.8'lik tur zamanıyla micromax kategorisindeki en iyi zamanın sahibi oldu.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı SeaJets Acropolis Ralli'de start alan milli sporcular, ERC3 sınıfında podyumu domine ederek büyük bir başarı elde etti.

Yunanistan'da düzenlenen iki günlük zorlu toprak rallide Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Buğra Banaz-Burak Erdener ekibi, Ford Fiesta R2T ile genel klasmanda 8. ve ERC3 sınıfında da birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca aynı takımdan Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibi, ERC3 ikincisi ve ilk Avrupa tecrübesinde ferdi olarak yarışan İsmet Toktaş-Sedat Bostancı ekibi de ERC3 üçüncüsü olarak finişe ulaştı.

Yarışın son etabına genel klasman üçüncüsü olarak giren Murat Bostancı-Onur Vatansever ekibi ise son etapta yoldan çıktı. RC5 sınıfında Ford Fista R1 ile yarışan Fırat Yükselir-Ecem Çalık ekibi ise 9. özel etapta mekanik sorunlar nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Toksport WRT adına yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi Balkan Ralli Kupası'nın ikinci yarışı Romanya'daki Arad Rallisi'ni 45 otomobil arasında genel klasmanda üçüncü tamamladı.

Ford Fiesta R5 ile yarışan Türk ekip, toplam 116 kilometre uzunluğundaki 9 özel etabın sonunda ise podyumda bitiş gördü.

Toksport WRT adına yarışan bir diğer ekip Mitsubishi Lancer EVO IX ile Menderes Okur-Ufuk Uluocak da ralliyi ERT2 klasmanı üçüncüsü olarak tamamlamayı başardı.

