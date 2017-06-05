"Babam ağır konuştu 'Kilo vermezsen hakkımı helal etmem.' deyince yürüyüşe başladım"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, fazla kilonun sıkıntılarını yaşadığını, yeni sezona kilo verip başlamak istediğini belirtti.

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nin hayatını kaybeden efsane başkanı İlhan Cavcav, kulübün şimdiki başkanı oğlu Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı kulüpte görev yaptığı dönem ve özel hayatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Babasının, kendisinden kilo vermesini istediğini aktaran Özat, "Babam ağır konuştu 'Kilo vermezsen hakkımı helal etmem.' deyince yürüyüşe başladım." dedi.

Kilo vermek için yürüyüşe başladığının ertesi günü Fenerbahçe maçında sakatlandığını aktaran Özat, "Başkanımız da 'Ne olur kilo ver, boyun posun var.' dedi. 15-20 kilo verme üzerine iddiaya da girdik." diye konuştu.

Futbolculuğu döneminde yaşadığı rahatsızlıkla ilgili sıkıntısının kalmadığını, kilo probleminin de bununla ilgisinin olmadığını ifade eden Özat, şöyle devam etti:

"Futbolu 2009'da bıraktım, 8 yıl olmuş. O gün 90 kiloydum şimdi 120 kiloyum. Yılda 3,5 kilo almışım. Gelir var, gider yok. Yani yiyorsun, yiyorsun hareket yok. Antrenörlük böyle bir şey, galibiyetin verdiği mutluluğu hiçbir şeye değişemiyorsun. Mağlubiyet çok kötü bir şey, 2 gün perdeyi kapatıp antrenmana kadar kimseyle görüşesin gelmiyor. Aslında kafanda yer kalmıyor."

Yeni sezona kadar kilo vermek için çalışacağını anlatan Özat, şunları söyledi:

"Kilo vermeye benim de ihtiyacım var. Sıkıntılarını yaşıyorum. Ancak Ümit 30 kilo verdi mi, bu sefer Ümit'in diksiyonuna geçerler. O bitti mi şaşı derler, o bitti mi 'kıro' derler, derler, derler. Babam gerekeni söylediği için onun lafının üstüne laf söylemek olmaz ama haftada bir gün de annemin böreğini yemek de hakkımız olsun. Tesisten çıkmıyoruz. Haftada bir gün gidip el öpmemek olur mu. Gidince de böreği, helvayı, tatlıyı, bulgur pilavını yiyeceksin."



"Bana bulaşmaya çalıştılar"

Ümit Özat, "Bulaşılacak bir adam değilim ama hiçbir kavganın da başlangıcı olmadım." dedi.

Antrenörlüğe 32 yaşında başladığını, bu nedenle hatalarının olmasının da normal karşılanması gerektiğini dile getiren Özat, "Ümit'e laf söyleyince gündem olmak kolay. Geldiğimden beri burada bir tartışmanın içinde olmadım. Hep bana bulaşmaya çalıştılar. Ümit kavgacı imajı yaratmaya çalıştılar. Benim kavga etmeye mecalim yok artık ama sonuna kadar savaşırım. Futbol ve ailemden başka düşündüğüm başka bir şey yok." diye konuştu.



"İlhan Cavcav bir deryaydı"

Hayatının son döneminde, kendisine çalışma imkanını veren eski Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a teşekkür eden Ümit Özat, "Onu kimse tanımazken ben tanıyordum. Zaman zaman beni geç aldın, diye takılıyordum. O da 'Oğlum bizde çalıştığını zannediyordum.' derdi. Deryaydı, bazen hala kapıdan içeri girecekmiş gibi geliyor." dedi.

Antrenör olarak da İlhan Cavcav ile çalıştığı için mutlu olduğunu dile getiren Özat, şunları söyledi:

"Hepimizin egoları var. O deryaya, bilgeye saygı duymak çok önemli. Zor insanlar, aslında idare edilebilmesi kolay insanlardır. Ben de zor insanım ama öyle bir tecrübeydi ki, öyle bir kelime söylerdi ki, her şeyi unutuyordum. Bıraktığı bayrağı Murat başkan en iyi yerlere taşıyacak. İlhan Cavcav bir ekoldü. Bir anda İlhan Cavcav olmak mümkün değil ama Murat Cavcav'ın ufku çok geniş. Alanyaspor maçından sonra rahmetli başkanımız olsa gönderilebilirdim ama Murat başkan tek başına arkamda durdu. Yeni başkanın o heyecanla hoca değişikliği yapması görülen şeyler. Bana ve takıma inandı, arkamızda durması onun futbola bakış açısının, istikrara ne kadar inandığının göstergesi."



"Ofisteki koltukta uyuyorum"

Sezonu iyi bitirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özat, "Yatacak yerim olmadığından değil, 5 yıldızlı otel standardında odam var ama ofisteki koltukta uyuyorum, görüntüleri var. Bu kulübün neresinin mayın neresinin patates tarlası olduğunu az çok bilen biriyim." ifadelerini kullandı.

Adımlarını doğru atmaya çalıştığını vurgulayan Özat, "Yanlış yerlere bastığımız da olmuştur ancak niyetin kötü olmaması lazım. Her gün altyapıya uğrarım, hocalarla sohbet ederim. Haftada bir gün de olsa mutlaka 21 yaş altı takımımızla maç yaparım. Çünkü A takımla maç yapmanın heyecanını iyi bilirim. 10 dakika oyuna girebilmek için titreye titreye beklerdik, oynarsak da akşam eve en mutlu insan olarak giderdik." şeklinde konuştu.



Serdar Gürler gidiyor

Ümit Özat, "Çok yetenekli değil ama çok karakterli bir kadroya sahiptik. Çok çalışarak buralara geldik, çalıştığımız için Allah da yardım etti." dedi.

Murat Cavcav ve sportif direktörle iyi bir çalışma dönemi içine girdiklerini, sezon bitmeden 3 transfer yaptıklarını aktaran Özat, şöyle konuştu:

"Lig bitmeden oyuncu izliyorum. Bunun elbette bana dönüşü olacak ama aslen bunu camia için yapıyoruz. Norveç'e, İsveç'e gidip oyuncu izleyeceğiz. Başarmak için araştırmak zorundasınız. Bunu yapacağız. 4 oyuncuya ihtiyacımız var. Anıl buna dahil, Khalili'ye alternatif ya da bir tık iyisi bir oyuncu. Kalırsa Aydın, kalmazsa bir kenar ve mümkünse bir yerli kaleci daha istiyorum. Selçuk'a, Aydın'a teklif yapıldı anlaşamadılar. Serdar Gürler kalmayacağını menajeri aracılığıyla bize iletti."

Taraftarlarla diyaloglarına değinerek, onlarla maçların dışında da bir araya geldiklerini ve artık daha iyi anlaştıklarını belirten Özat, "Bazen sadece başarı, bazen sadece altyapıdan oyuncu istiyorlar. Az taraftarımız var ama verdikleri mesaj ve yaptıkları tezahüratlar 30 bin kişiye değebiliyor. Artık oldukları yeri de biliyorum. Eleştirileri yüz yüze de yapabiliyoruz. İyi oluyor. Umarım seneye çok daha güzel günleri birlikte yaşarız." diyerek sözlerini tamamladı.