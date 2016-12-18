Final maçında Bursa Mehmet Torun Kulübünü 4-0 yenen Kocaeli Yaşam Koçluğu Kulübü, şampiyon oldu
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Özel Sporcular Futbol Ligi'nde şampiyon belli oldu.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan final maçında Bursa Mehmet Torun Kulübünü 4-0 yenen Kocaeli Yaşam Koçluğu Kulübü, şampiyonluğa ulaştı.
Malatya Turgut Özal Kulübünü 2-1 yenen Elazığ Hazar Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.