CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Özel Sporcular Futbol Ligi

Final maçında Bursa Mehmet Torun Kulübünü 4-0 yenen Kocaeli Yaşam Koçluğu Kulübü, şampiyon oldu

Özel Sporcular Futbol Ligi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Özel Sporcular Futbol Ligi'nde şampiyon belli oldu.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan final maçında Bursa Mehmet Torun Kulübünü 4-0 yenen Kocaeli Yaşam Koçluğu Kulübü, şampiyonluğa ulaştı.
Malatya Turgut Özal Kulübünü 2-1 yenen Elazığ Hazar Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.
Etiketler; #Özel Sporcular Futbol Ligi #Kocaeli Yaşam Koçluğu Kulübü #futbol #Bursa Mehmet Torun Kulübü
banner863
Önceki Haber
Çakmak patladı 4 genç yaralandı
Sonraki Haber
Şırnak'ta terör operasyonu: 25 terörist yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.