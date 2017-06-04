Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Londra'da minibüs kalabalığa daldı
Londra'da minibüs kalabalığa daldı

Paralimpik sporculardan büyük başarı: 31 madalya

Yunanistan'da yapılan Paralimpik Yüzme Yarışları'nda, Türkiyeyi temsil eden 6 sporcu 31 madalya kazandı.

Paralimpik sporculardan büyük başarı: 31 madalya

Yunanistan'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Yarışlarında (IPC), yüzme engelli sporcular büyük başarı kazandı.

Dün başlayan ve bugün gerçekleştirilen yarışlarla sona eren yarışlarda, Türkiyeyi İstanbul Gençlik Spor Kulübü temsil etti. Türk sporcular kendi kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak 31 madalya kazandı. 

Yarışmalarda Bedensel Engelli Yüzme Sporcusu Nil Şahin 7 altın madalya kazanırken Karim Peker ile Kader Öcal da 5'er altın madalya alma başarısını gösterdi. 

Sporcuların elde ettiği başarıyı AA muhabirine değerlendiren yüzme eğitmeni Duran Arslan, Yunanistan'da sporcuların göstermiş oldukları başarıdan dolayı büyük gurur yaşadıklarını söyledi. 

Yarışmalara İstanbul Gençlik Spor Kulübü adına 6 sporcuyla katıldıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

''Sporcularımız yarışmalarda 24 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcularımızdan Nil Şahin 7 altın, Karin Peker 5 altın, Kader Öcal 5 altın, Muammer Can Demirci 4 altın ile 1 bronz, Berkin Kutlu 2 altın 4 gümüş ve Melih Onur Şırlak 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Sporcularımızdan Berkin Kutlu 11 yaşında olmasına rağmen 6 branşta Dünya ve Olimpiyat A barajını geçti. Nil Şahin de 2 branşta Dünya B barajını geçerek büyük başarıya imza attı. Sporcularımı başarılarında dolayı kutluyorum.''


Kaynak: AA
Etiketler; #yüzme yarışı #madalya #başarı #sporcu #spor #paralimpik #türkiye
banner863
Önceki Haber
Şırnak'ta terör operasyonu
Sonraki Haber
Avrasya'ya servis düzenlemesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.