PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 90 gün hak mahrumiyeti ve 60 bin TL para cezası verdi.

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Kurulun aldığı kararlar şöyle;



1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.01.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- BURSASPOR Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİRSPOR FK - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN ÜST A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



3- KAYSERİSPOR Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, misafir takım seyircilerine aynı seyir kalitesindeki ev sahibi tribünlerine göre fazla fiyatta bilet satılmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- TRABZONSPOR A.Ş'nin, 29.01.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN ÜST B,C,D, DOĞU TRİBÜN ALT I,J,K, GÜNEY KALE ARKASI ALT I,J,K, GÜNEY KALE ARKASI ÜST B,C,D,E, KUZEY KALE ARKASI ALT TİRBÜN J, KUZEY KALE ARKASI ÜST C,D VIP SILVER A bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, (oyçokluğu)



5- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



6- SAMSUNSPOR Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 30.01.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, saha aydınlatmasının müsabakanın bitiminden en erken 60 dakika sonrasına kadar sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - NAZİLLİ BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- BUCASPOR Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan BUCASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- KOCAELİ BİRLİKSPOR Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan KOCAELİ BİRLİKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KOCAELİ BİRLİKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. antrenörü FERİT ALTIPARMAK'ın, 29.01.2017 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Sporcusu KEMAL AKBABA'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- KARŞIYAKA Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - BUGSAŞSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- EYÜPSPOR Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - KASTAMONUSPOR 1966 Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- CİZRESPOR Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan CİZRESPOR - KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- TEKİRDAĞSPOR Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR - ALTAY Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş.'nin, 29.01.2017 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü başkanı RIZA KARAKAYA'nın, 29.01.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan TÜRK METAL KIRIKKALESPOR - DÜZCESPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübü idarecisi SIRRI SEZGİN'in, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübü idarecisi ÇAĞLAR ATMACA'nın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada TÜRK METAL KIRIKKALESPOR Kulübü görevlisi MURAT AGİRMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



21- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü yöneticisi ASIM TOKMAK'ın, 29.01.2017 tarihinde oynanan DARDANELSPOR A.Ş. - HALİDE EDİP ADIVARSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



22- ÇATALCA SPOR Kulübünün, 29.01.2017 tarihinde oynanan ÇATALCA SPOR - ERBAASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- YOMRASPOR Kulübü yöneticisi KAZİM KAPLAN'ın, 29.01.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - YOMRASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- BATMAN PETROL SPOR A.Ş.'nin, 29.01.2017 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş. - DERSİMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROLSPOR A.Ş. sporcusu GÖKHAN ÜNVER'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- ORDUSPOR Kulübü sporcusu ALTAN KILIÇ'ın, 29.01.2017 tarihinde oynanan MUĞLASPOR - ORDUSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 27.01.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - GİRESUNSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabakada ambulans araç ve görevlilerini bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- ADANA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu TİMUÇİN CENGİZ HOŞFİKİRER'in, 28.01.2017 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - ADANA DEMİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü Sporcusu NUSRET CAN KÖRÜMDÜK'ün, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.

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