PFDK'dan TFF yöneticisi Aşçıoğlu'na 42 ay hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na 42 ay hak mahrumiyeti ve Amed Sportif Kulübü'ne 40 bin TL para cezası verdi.

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PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:



1- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 15.12.2016 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarınca ideolojik propaganda yapılması nedeniyle FDT'nin 42/2. Maddesi uyarınca 40.000. PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun, sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 18 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



3- TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun yazılı basında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 24 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verildi.

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