Galatasaraylı Lukas Podolski, Bruma'nın Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olduğunu basın toplantısında duyurdu.



Bruma'nın Leipzig'e transfer olduğunu ifade eden Podolski, "Bruma önemli bir potansiyel. Burada harika bir sezon geçirdi. Bundesliga onun için büyük bir adım. Oyuncu almanın dışında satmak da önemli."" ifadelerini kullandı.



"Galatasaray ve taraftarlarını kalbimde taşıyacağım"



Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de yarın Atiker Konyaspor'u konuk edeceği maçta son kez sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanan Alman futbolcu Lukas Podolski, "Galatasaray ve taraftarlarını kalbimde taşıyacağım." dedi.



Sezon içerisinde Japonya'nın Vissel Kobe ekibi tarafından transfer edilen Lukas Podolski, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Galatasaray ile yarın son maçına çıkacağını vurgulayan Alman futbolcu, "Bir tarafta güzel duygular, bir tarafta da hüzün var. İnsan üzülüyor. Galatasaray ve taraftarlarını kalbimde taşıyacağım. Ben burada iki sezon boyunca profesyonel olarak çalıştım. Gittiğim her yerde elimden geleni yaparım. Bu, Galatasaray'da da çok iyi işledi. Elimden geleni yaptım, başarılar kazandım. Tabii ki şampiyonluk kazansaydık daha iyi olurdu ama futbol böyle bir oyun. Galatasaray'ın bundan sonra birçok başarı ve kupaya koşacağına inanıyorum." diye konuştu.



Lukas Podolski, Türkiye'ye adapte olma konusunda sorun yaşamadığını vurgulayarak, "Ben Köln'den geliyorum, orada 100 bir Türk yaşıyor. Türklerin yaşam biçimini biliyordum. Futbolcuların ilk görevi sahada en iyisini yapmak ama başka bir görevi de toplumla normal bir şekilde kucaklaşmaktır. Türk toplumuyla kimyamız tuttu. Bu bağlamda iki görevimi de iyi şekilde yerine getirdiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Yeni adresi olacak Japonya'ya daha önce birkaç kez gittiğini aktaran Podolski, "Benim için yeni bir başlangıç olarak değerlendirdim. Japonya ile ilgili heyecanlanmam burayı özlemeyeceğim anlamına gelmiyor. Burada çok güzel zaman geçirdim. Kalbim burada kalacak. Burayı hiçbir zaman unutmayacağım. Türkiye kariyerim bana çok şey kattı." değerlendirmesinde bulundu.



"Galatasaray'a dönmek isterim"



Galatasaray'da güzel iki sezon geçirdiğini ve 3 kupa kazandığını anlatan Podolski, yeniden sarı-kırmızılı takıma dönüp dönmeyeceği sorusunu şöyle yanıtladı:



"Futboldan sonra hayatın ne getireceğini bilemiyorum. Ben birçok yerde oynadım ama burası özel bir yer oldu. Burada birçok arkadaş edindim. Futboldan sonra ne yapacağıma karar verdiğimde ve bir fırsat da olursa genç takım antrenörlüğü, teknik direktörlük ya da başka bir görevle Galatasaray'a dönmek isterim. Çünkü burası benim için özel bir yer oldu. Gerek genç takımlarda gerekse A takımda olsun burada çok büyük bir potansiyel olduğunu da gördüm. Bu potansiyelin daha iyi yerlere gelmesi için bir şeyler yapabileceğime inanıyorum." Alman futbolcu, Galatasaray'da sergilediği performansı kendisinin değerlendirmesinin doğru olmayacağını aktararak, "Performansımı başkalarının değerlendirmesi gerekiyor. İyi ve kötü zamanlar oldu ama genel olarak bakıldığında elimden geleni yaptım. Genel olarak memnunum. İstatistiklere baktığımız zaman onlar da iyi duruyor." şeklinde görüş belirtti.



Bir Japon gazetecinin, "Yeni takımına ne zaman katılacaksın ve Japon taraftara bir mesajın var mı?" sorusuna, "Orada çay yok, yeşil çay var." şeklinde esprili bir karşılık veren Podolski, şöyle devam etti: "Henüz bununla ilgili planımı yapmadım. Sezon bittikten sonra ailemle beraber Türkiye'nin tadını çıkarmaya tatil beldelerinde devam edeceğim. Şu an Japon taraftarlara herhangi bir mesaj vermek istemiyorum. Çünkü benim yarın maçım var ve Galatasaray taraftarlarına veda etmek istiyorum. Daha sonra Japon taraftarlara mesaj vermek için çok zamanımız olacak."



"Galatasaray'ın potansiyeli yüksek"



Lukas Podolski, Galatasaray yönetimi ile teknik heyetinin gelecek sezonun planlamasını en iyi şekilde yapacağını belirterek, şunları kaydetti: "Galatasaray'ın tekrar şampiyonluk için mücadele edeceği bir takım oluşturulacaktır. Bu takımın potansiyeli çok yüksek. Başarı gelmediği zaman insan üzülüyor. Burası dünyanın en güzel şehirlerinden biri. 20-25 milyon insan yaşıyor. Genç takıma ve altyapıya yönelik büyük bir potansiyel var. Galatasaray'ın tabii ki hedefi şampiyonluk ama her sene bunun için baskı oluşturmaktansa daha dengeli gitmek gerekiyor. Galatasaray'ın finansal yönden kendini ayarlayıp, başarılı bir takım oluşturabileceğine inanıyorum. Doğru olan budur."



"Bruma için Bundesliga'da oynamak doğru bir adım"



Podolski, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in transfer etmek istediği takım arkadaşı Armindo Bruma'nın iyi bir oyuncu olduğunu dile getirerek, "Bruma büyük potansiyele sahip bir oyuncu. Özellikle top ayağına geldiği zaman... Bu sezon çok iyi bir performans gösterdi. Transfer olup olmadığını bilmiyorum ama Bruma gibi bir oyuncu için Bundesliga'da oynamak doğru bir adım. Ayrıca Galatasaray için de önemli. Oyuncu almak kadar doğru zamanda oyuncu satmak da kulüp için iyi olur." diye konuştu.



Alman futbolcu, Türkiye ve İstanbul'u çok sevdiğini ve burada bulunduğu süre boyunca yaşadıklarını ve gördüklerini sosyal medya hesabından paylaştığını anlatarak, "Ben fotoğrafları mutlu olduğum için attım. Bu mutluluğu paylaşmak için yaptım. Ben hayatı sokakta yaşamayı seven bir insanım." ifadelerini kullandı.



İki Japon gazetecinin de takip ettiği toplantıda, Podolski'nin sarı-kırmızılı formayla attığı gollerin yer aldığı bir video, salonda hazırlanan televizyondan oynatıldı.



74 maçta 34 gol attı



Galatasaray'ın 2015-2016 sezonu öncesinde İngiltere'nin Arsenal ekibinden transfer ettiği Lukas Podolski, sarı-kırmızılı formayı giydiği iki sezonda 74 resmi karşılaşmaya çıktı.



Süper Toto Süper Lig'de 55, Türkiye Kupası'nda 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, UEFA Avrupa Ligi ve TFF Süper Kupa'da ikişer maç oynayan Alman futbolcu, toplamda 34 kez ağları havalandırdı.



Galatasaray ile lig şampiyonluğu görmeyen Podolski, bir Türkiye Kupası, iki de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.