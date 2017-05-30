Bruma'da işlem tamam. Portekiz basınında yer alan habere göre Bruma, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oluyor. Transferin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Bruma, bu sezon harikalar yaratarak Bundesliga’yı ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı kazanan Leipzig’e gidiyor...



Portekiz’in önemli gazetelerinden Record’da yer alan habere göre Alman ekibi Galatasaray’ın talep ettiği 18 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul etti. Record, anlaşmaya göre Sporting’in de transferden 1.7 milyon euro kazanacağını yazdı.



Bruma’nın önümüzdeki hafta Leipzig’le anlaşmak üzere sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Genç oyuncunun Bundesliga ekibiyle 5 yıllık bir anlaşmaya vardığı belirtilirken yıllık 6.6 milyon euro kazanacağı belirtildi. (Sözcü)

