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Porto'da Conceiçao dönemi

Portekiz ekibi Porto, teknik direktör Sergio Conceiçao ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Porto'da Conceiçao dönemi

Portekiz Premier Lig'de 4 sezondan bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Porto, teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Conceiçao ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Portekizli eski milli futbolcu, mavi-beyazlı ekipte de forma giymişti.

Conceiçao, 2012'de başladığı teknik direktörlük kariyerinde, ülkesinin Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimaraes ve Fransa'nın Nantes ekiplerinde görev yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #Portekiz Premier Lig #Porto #Sergio Conceiçao
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