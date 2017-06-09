Portekiz Premier Lig'de 4 sezondan bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Porto, teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao'yu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Conceiçao ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Portekizli eski milli futbolcu, mavi-beyazlı ekipte de forma giymişti.
Conceiçao, 2012'de başladığı teknik direktörlük kariyerinde, ülkesinin Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimaraes ve Fransa'nın Nantes ekiplerinde görev yaptı.
Portekiz ekibi Porto, teknik direktör Sergio Conceiçao ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Portekiz Premier Lig'de 4 sezondan bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Porto, teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao'yu getirdi.