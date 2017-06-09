Portekiz ekibi Porto, teknik direktör Sergio Conceiçao ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Portekiz Premier Lig'de 4 sezondan bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Porto, teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao'yu getirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Conceiçao ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Portekizli eski milli futbolcu, mavi-beyazlı ekipte de forma giymişti.



Conceiçao, 2012'de başladığı teknik direktörlük kariyerinde, ülkesinin Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimaraes ve Fransa'nın Nantes ekiplerinde görev yaptı.