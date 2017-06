UEFA Şampiyonlar Ligi'nin art arda iki kez kazanan ilk takım olan Real Madrid, şampiyonluğu Madrid'de taraftarlarıyla kutladı

2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, kupayı Madrid'de yolları, meydanları ve stadı dolduran binlerce taraftarlarıyla kutladı.



Üzerinde "Şampiyonlar" yazılı üstü açık otobüsle şehir merkezini dolaşarak, kupayı tüm Madridlilere adayan Real Madrid'e taraftarlar yol boyunca büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Her kupa kazanılışında olduğu gibi Madrid özerk yönetimi ve Madrid Belediyesi'ne ziyarette bulunan Real Madrid takımı, teknik heyet ve kulüp yöneticileri daha sonra Cibeles Meydanı'na gitti. Cibeles anıtına Real Madrid bayrağını ve atkısını asan takım kaptanları Sergio Ramos ve Marcelo'ya taraftarlar "şampiyon, şampiyon" tezahüratıyla eşlik etti.

Finalde Juventus'u 4-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni art arda ikinci kez kazanan ilk takım olan ve bu kupayı 12. kez müzesine götüren Real Madrid'in kutlamalardaki son durağı maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadı oldu.

82 bin kapasiteli Bernabeu'yu dolduran Real Madridli taraftarlar, sahaya tek tek çağrılan futbolcular ve teknik heyeti uzun süre alkışladı. Takım kaptanı Sergio Ramos başında kral tacı elinde Şampiyonlar Ligi kupası, ikinci kaptan Marcelo da elinde La Liga kupası ile sahaya çıktı. Cristiano Ronaldo'ya özel bir sevgi gösteren taraftarlar, "Cristiano Altın Top" diye tezahüratlar yaptı. Ronaldo da kupayı taraftarlara adadı.

Teknik direktör Zinedine Zidane da "Bize inandığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Çok daha fazla kupa kazanmak istiyoruz." dedi.

Saha ortasında kurulan dev sahnede kazanılan 12 kupanın tek tek ekrandan gösterildiği kutlamalar, futbolcuların kupayla attıkları saha turu ve atılan havai fişeklerle sona erdi.

Bu arada Madrid özerk yönetimi ve Madrid Belediyesi'ne yapılan ziyaretler sırasında takım arkadaşları adına konuşma yapan kaptan Sergio Ramos, "Buraya kupa ile geri döneceğimize söz vermiştik ve sözümüzü tuttuk. İnşallah bu başarılar çok daha uzun sürer. Çalışarak, alçak gönüllü olarak ve çaba göstererek tarihi kupayı kazandık. Burada her oynadığımda heyecan duyuyorum. Dünyanın en iyi takımının kaptanlık bandını taşımak benim için büyük bir gurur." diye konuştu.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de "Art arda kazanılan bu tarihi başarı, kulübümüzün en büyük dönemlerinden birini yaşadığının bir göstergesi. Dünyanın en iyi takımına ve teknik direktörüne sahibiz." ifadelerini kullandı.

Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena ise kentin en eski pastanesine yaptırdığı çikolatadan madalyaları futbolculara hediye etti.

Öte yandan Madrid'deki törenlerde Londra'daki terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için birer dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sezonu lig ve Şampiyonlar Ligi kupaları ile kapatan Real Madrid'in kutlamaları 4,5 saat sürdü.