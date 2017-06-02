UEFA Şampiyonlar Ligi 2016-2017 finalinde Juventus ile karşılaşacak Real Madrid, bu isim altında oynanan 25 yıllık süreçte kupayı üst üste kazanan ilk takım olarak tarihe geçmek istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2016-2017 sezonu finalinde Juventus ile karşı karşıya gelecek Real Madrid, bu isim altında oynanan süreçte kupayı art arda ikinci kez kazanan ilk takım olarak tarihe geçmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan 1992-1993 sezonundan bu yana hiçbir takım, henüz üst üste kupayı kazanamadı.

Real Madrid, 1992-1993'ten bu yana Kupa 1'de oynadığı 5 final maçını da kazanmayı başardı. Eflatun-beyazlı ekip, organizasyonda 1998, 2000, 2002, 2014 ve 2016'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

İspanyol temsilcisi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında oynanan 1955-1992 yıllarında ise turnuvada 6 kez şampiyonluk elde etti. Avrupa futbolunun bir numaralı kupasındaki en başarılı takım konumundaki Real Madrid, bu süreçte 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 ve 1966 yıllarında mutlu sona ulaştı.

Başkent ekibi, 1962, 1964 ve 1981'de yaptığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.



Zidane, "ilk"i başarabilir

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, Kupa 1'de şampiyonluğa ulaşmaları halinde bir ilki başaracak.

Fransız çalıştırıcı, Juventus'a üstünlük kurmaları durumunda 1992-1993'ten itibaren Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını elde edecek.

Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Real Madrid'in altyapısındaki Castilla takımında başlayan Zidane, Avrupa futbolunun en prestijli kupasında üst üste 2. kez şampiyonluk yaşaması halinde önemli bir başarı elde edecek.

Futbol kariyerinde Real Madrid ile 2002'de bu başarıyı yakalayan 44 yaşındaki teknik adam, 2013-2014'te Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak eflatun-beyazlılar ile yine Kupa 1 şampiyonluğuna uzanmıştı.



Real Madrid, 3. kez "duble" yapabilir

İspanyol ekibi, yarın oynanacak final maçında Juventus'u mağlup etmesi halinde 3. kez bir sezonda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış olacak.

Lig maratonunu 2016-2017 sezonunda zirvede tamamlayan Real Madrid, 1956-1957 ve 1957-1958'de lig ve o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.



Juventus ve Real Madrid, Milan'ı yakalayacak

Galler'in başkenti Cardiff'teki finalde karşı karşıya gelecek Juventus ile Real Madrid, böylece Şampiyonlar Ligi'nde en fazla final oynayan Milan'ı yakalamış olacak.

Son ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanan Kupa 1'de İtalyan ekibi Milan, 6 kez final oynama başarısı gösterdi.

Real Madrid ve Juventus ise yarın 6. kez finalde sahne alarak Milan'ın bu rekorunu egale edecek.