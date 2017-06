Real Madrid formasıyla son yıllarda sergilediği performansla futbol dünyasının en büyük kupalarını kazanan, aldığı ödüller ve kırdığı rekorlarla da tarihe geçen Ronaldo'nun önünde daha kırılması gereken birçok rekor bulunuyor.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 8 yıldır formasını giydiği İspanyol ekibi ile birçok rekora imza atarak adından en çok söz ettiren futbolculardan biri olarak dikkati çekti.



İspanyol ekibi ile Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan (17), Kupa 1'de üç farklı final maçında da gol atan ilk futbolcu olan, yine aynı ligde 100 gol barajını geçen tek isim olmayı başarma gibi unvanları elinde bulunduran Ronaldo'nun önünde kırması gereken birçok rekor daha bulunuyor.



Sergilediği performansla efsane haline geldiği Real Madrid'de, kariyerindeki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Altın Top ödülü sayılarını 4'e çıkaran Ronaldo'nun kırması gereken bazı rekorlar ise şöyle:





Portekizli yıldızın Pele'yi geçmesi gerek



Kimilerine göre dünya futbolunun en iyisi olarak gösterilen Edson Arantes do Nascimento ya da bilinen adıyla Pele, Ronaldo'nun geçmeyi hedeflediği rekorlardan birini elinde bulunduruyor.



Kariyerinde çıktığı 831 resmi karşılaşmada 767 kez fileleri havalandıran Brezilyalı Pele'nin, ülkesinin Santos ve kariyerinin son döneminde oynadığı ABD'nin New York Cosmos takımlarıyla 28 şampiyonluğu bulunuyor.



Pele, bu gollerin 643'ünü gönül verdiği takım Santos'ta kaydederek tek bir kulüpte en çok gol atan futbolcu olma rekorunun sahibi durumunda.



Bu sezon eflatun-beyazlı takımla ligde 25, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Dünya Kulüpler Kupası'nda 4 ve İspanya Kral Kupası'nda ise bir gol kaydederek başarılı bir sezon geçiren Ronaldo, toplam gol sayısını 406'a çıkardı. 32 yaşındaki Portekizli yıldızın, Brezilyalı Pele'nin rekorunu geçmesi için 237 gol daha kaydetmesi gerekiyor.



En fazla "hat-trick" rekoru



Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin en fazla "hat-trick" yapan iki oyuncusundan biri konumunda bulunuyor.



Ligde 7 kez "hat-trick" yapan Ronaldo, bu unvanı Messi ile paylaşıyor. Portekizli oyuncu kariyeri boyunca ise 47 kez "hat-trick" yaptı ancak rekoru kırması için 14 maçta daha fileleri bir maçta 3'er golle havalandırması gerekiyor. Bu dalda rekor ise Real Madrid'in unutulmaz oyuncusu Ferenc Puskas'a ait.



Bir sezonda en fazla gol



Kulüp düzeyinde üç takımın yanı sıra milli takımla toplam 855 maça çıkan, 600 golün 389'unu sağ ayakla, 107'sini sol ayakla, 103'ünü kafa vuruşuyla kaydeden Ronaldo, bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olma unvanını elde etmek için Barcelonalı Lionel Messi'yi geçmesi gerekecek.



2011-2012 sezonunda tüm kulvarlarda 73 gol atan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi bu dalda rekoru elinde bulunduruyor. Ronaldo ise 2014-2015 sezonunda tüm kulvarlarda 61 kez fileleri havalandırmıştı.



Real Madrid'in en yaşlı golcüsü



Bu sezon Real Madrid ile sözleşmesini yenileyen ve 10 yıl daha İspanyol kulübünde oynamak istediğini söyleyen 31 yaşındaki Ronaldo'nun, kırmak istediği bir başka rekor ise kulüp tarihinin en yaşlı golcüsü olmak.



Real Madrid'de gol kaydeden en genç futbolcu, 10 Haziran 1995 yılında, 17 yıl 114 günlükken Celta Vigo filelerini havalandıran Alberto Rivera. En yaşlı golcü rekoru ise yine Macar futbolcu Ferenc Puskas'a ait. Puskas, 1965 yılının Kasım ayında Sevilla'ya karşı 38 yıl 233 günlükken gol atmıştı.



Real Madrid'in en hızlısı



Eflatun-beyazlı ekipte, ligde 50 ve 100'üncü gollerine en erken ulaşan futbolcu olan Ronaldo, takımın en hızlı gol atan oyuncusu olmak için her maç ter döküyor. Real Madrid tarihinin en erken gol kaydeden oyuncusu ise 1994 yılının Eylül ayında Sevilla karşısında 12. saniyede gol atan Şilili Ivan Zamorano.



Real Madrid formasını en çok giyen oyuncu



Rekor, Real Madrid formasıyla ligde 1994 ile 2010 yılları arasında 228 gol atan İspanyol futbolcu Raul'un elinde. 741 kez Real Madrid forması giyen oyuncuyu, 725 kez formayı terleten Iker Casillas takip ediyor. Ronaldo ise Madrid ekibiyle 394 maça çıktı.



Eflatun-beyazlı ekibin en yaşlısı



Real Madrid tarihinin en genç oyuncusu unvanı, 16 yıl 157 günlükken forma giyen Norveçli futbolcu Martin Odegaard'a, en yaşlı oyuncusu unvanı ise 38 yıl, 7 ay ve 19 günlükken maça çıkan Macar yıldız Ferenc Puskas'a ait.



Ronaldo'nun ise takımın en yaşlı oyuncusu olması için 7 yıl daha aynı formayı giymesi gerekiyor.



Şampiyonlar Ligi'nde en fazla sahaya çıkan oyuncu

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde en fazla sahaya çıkan oyuncu olmak isteyen Ronaldo'nun, 64 kez daha Kupa 1'de forma giymesi lazım. Bu dalda rekor 152 kez forma giyen kaleci Iker Casillas'ta bulunuyor. Ronaldo, takımıyla şu ana kadar 88 Şampiyonlar Ligi maçında görev aldı.