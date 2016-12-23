Öğrenci servisi şarampole devrildi: 12
Öğrenci servisi şarampole devrildi: 12
Rusya, Fetullah Gülen'i isteyebilir
Rusya, Fetullah Gülen'i isteyebilir
Dikkat! Başvuru için son gün 30 Aralık
Dikkat! Başvuru için son gün 30 Aralık
CHP'de 506 kişiye tasfiye
CHP'de 506 kişiye tasfiye

Resmen açıklandı! 258 milyon...

Chelsea, resmi internet sitesinden Oscar'ın Çin Süper Ligi takımı Shanghai SIPG'e transfer olduğunu açıkladı.

Resmen açıklandı! 258 milyon...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar'ın transferi konusunda Çin temsilcisi Shanghai SIPG ile anlaştı.

Chelsea'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, transferin detayları konusunda anlaşmaya varıldığı ve Brezilyalı oyuncunun ocak ayından itibaren Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG forması giyeceği belirtildi. 



Açıklamada, 4,5 yıldır Chelsea forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Oyuncunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken İngiliz basını, Chelsea'nin bu transferden kasasına 70,5 milyon Euro (258 milyon TL) bonservis bedeli koyacağını öne sürdü. 

Etiketler; #chelsea #oscar #shanghai sıpg
banner863
Önceki Haber
Bursa Osmangazi'de trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Sonraki Haber
Rusya Savunma Bakanı: Suriye'de ateşkesi sağlamaya yakınız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.