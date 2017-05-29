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Reus birkaç ay sahalardan uzak kalacak

Almanya Kupası finalinde sakatlanan Borussia Dortmund'un 27 yaşındaki futbolcusu Reus'un, sağ diz arka çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi

Reus birkaç ay sahalardan uzak kalacak

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus'un, birkaç ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, Eintracht Frankfurt ile oynanan Almanya Kupası finalinde sakatlanan ve ikinci yarıda forma giyemeyen Alman milli futbolcunun, sağ diz arka çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Borussia Dortmund, finalde Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenerek, 1965, 1989 ve 2012'den sonra 4. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakatlık #Marco Reus #futbol #final #borussia dortmund #Almanya Kupası
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