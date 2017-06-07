Beşiktaşlı Luis Rhodolfo, 1.4 milyon Euro'ya Flamengo'ya transfer oldu

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Luis Rhodolfo'yu Flamengo'ya sattı. Teknik direktör Şenol Güneş ve başkan Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalarında, 30 yaşındaki futbolcunun gönderileceği belirtilmişti. Siyah beyazlıların stoperine Brezilya ekibi 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



2015-16 sezonunun devre arasında Gaziantepspor'la oynanan maçın 18. dakikasında rakibi Chibuike ile girdiği mücadelede sakatlanmış ve çapraz bağı koptuğu için sezonu kapatmıştı. Yaşadığı sakatlıktan sonra bir türlü eski performansını yakalayamayan Brezilyalı futbolcu, Şenol Güneş'in de gözünden düştü ve Tosic ile Marcelo'nun iyi bir ikili olmasıyla da forma şansı bulamadı.



Rhodolfo, 2015-16 sezonunun başında Gremio'dan 3.3 milyon Euro'ya transfer edilmişti.



(beIN Sports)