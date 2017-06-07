Rıdvan Dilmen Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye fiziksel saldırmasını ve sonrasında milli takımı bırakmasını değerlendirdi. Dilmen, "Şerefim ve namusun üzerine yemin ederim ki asla federasyon başkanı olmayacağım" dedi.

Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Arda Turan'ın milli takımı bırakmasını değerlendirdi.



Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle:



Arda Turan konusunda söylediklerim farklı algılandı. Bilal Meşe'ye yaptığı kabul edilemez. Arda konusu 11 aydır devam eden bir konu. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra bir süreç yaşandı ve bugüne kadar gelindi. Hocanın “İçime sinmedi” demesi tam sulh sağlanmışken bir sıkıntı olduğu gerçeğini gösterdi. Benim söylediklerim farklı algılandı herhalde. Arda’nın Bilal abiye davranışını tasvip etmemiz mümkün değil. Yaşı da küçük olsa olmaması lazım. Sonuçta kamptan ayrılmıştır. Buraya kadar gelen sürecin de ciddi şekidle irdelenmesi lazım. Hala orada çalışan futbolcularda var. Benim primle ilgili, bildiğim kadarıyla Arda Turan personele 85 bin lira toplamış. Daha sonra Barcelona’da iyi başladı sonra sallandı. Avrupa Şampiyonası’ndan döndüğünde milli takımımız bu 5 oyuncunun hoca döneminde olmayacağıydı herkesin bildiği. O dönem Arda’yı buraya getiren üreç başladı. Gazeteci dostlarımız tarafından sabahlara kadar kumar oynadığı, otele kadın getirdiği, para göz olduğu söylendi. Bunlar bir kartopu gibi oldu. Yazan kişiler belli. İtibarsızlaştırma başladı önce. Emre Belözoğlu aracılığıyla takıma geldi tekrar ve takım kazandı. Birikim birikim bu hale geldi. Basın toplantısında Arda gazeteciler kalktığında başka birşey söyleyecekti. Bence kararı sadece Kosova maçı içindi orada insanlar kalkınca bence kararını değiştirdi. Bir gazeteciyi statta tokatlayan insan 2 gün sonra oynuyorsa, havada kavga ile karada kavga arasında fark varmış demek ki. Milli takım başka birşeydir. Arda giyerken ne para alacağız diye düşünmüyordur. Arda Turan’ın milliyetçiliği, vatanseverliği itibarsızlaştırıla itibarsızlaştırıla ve belli bir medya grubu tarafından manipüle edildi. Bugün Turizm Bakanlığı milyon dolarlar harcasa bu tanıtımı yapamaz. Bu evet olaylarından filan beni bitirdiler Arda'yı cebe koydular o zaman. Arda ne oldu da bu duruma düştü? İlk sebebi siyasi



"FEDERASYON BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYACAĞIM"



Dilmen, "Şerefim ve namusun üzerine yemin ederim ki asla federasyon başkanı olmayacağım. ama bu işimi doğrudan yapmaya devam edeceğim. Sayın cumhurbaşkanımızla asla böyle bir konuyu konuşmadık." diye konuştu.



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