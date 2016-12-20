Rusya maçı öncesi Karlov için saygı duruşu

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan çeyrek final maçında Litvanya ile Rusya karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi sporcular dün Ankara’da silahlı saldırı öncesi hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ve Berlin’deki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.Kaynak: İHA
Maça moralsiz başlayan Rusya ekibi maçtan 82-81 mağlup ayrılarak çeyrek finalden elendi.
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