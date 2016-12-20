CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Rusya maçı öncesi Karlov için saygı duruşu

Dün Ankara’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için, Samsun’da oynanan FIBA U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası’nın Litvanya-Rusya karşılaşması öncesi sporcular saygı duruşunda bulundu.

Rusya maçı öncesi Karlov için saygı duruşu
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan çeyrek final maçında Litvanya ile Rusya karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi sporcular dün Ankara’da silahlı saldırı öncesi hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ve Berlin’deki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Maça moralsiz başlayan Rusya ekibi maçtan 82-81 mağlup ayrılarak çeyrek finalden elendi. 

Kaynak: İHA
Önceki Haber
Gaziantepspor’da Larsson’la yollar ayrıldı
Sonraki Haber
Erzincan'dan Elazığ'a deplasmanda 4 gol!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.