'Ryan Babel'de henüz imza yok'

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman, Hollandalı Ryan Babel'in transferi konusunra henüz bir imza atılmadığını söyledi.

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Yanında yönetim kurulu üyeleri de bulunan Başkan Fikret Orman, Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Seba Üniversitesi BJK Topluluğu ve 1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenleyeceği, 'Kulüp Yönetiminde Ekonomi ve Beşiktaş' adlı konferansa katılmak için bugün Isparta'ya geldi.



VALİYE FORMA



Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret eden Fikret Orman, 32 numaralı Beşiktaş forması hediye etti. Vali Günaydın ise Fikret Orman'a Bölgesel Amatör Ligi 7'nci Grup'ta mücadele eden Isparta Davrazspor'un 32 numaralı forması ve gül ürünlerinin bulunduğu sepet hediye etti.



'ŞENOL GÜNEŞ İYİ KALPLİDİR, NAMUSLU ADAMDIR'



Başkan Fikret Orman, daha sonra Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti. Trabzonspor'un yeni yapılan Akyazı Stadı'na Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in adının verilmesini değerlendiren Fikret Orman, bunun gurur verici bir tablo olduğunu belirtirken şöyle konuştu:



"Şenol Güneş, Türk sporu için önemli bir şahsiyet. Bizler iyi şeyler yapan insanlarımızı öne çıkartmalıyız. Şenol hocamız Trabzon şehri için de Türk sporu için de Beşiktaş camiası için de önemli bir şahsiyettir. Trabzon'un tarihi başarılarında Şenol Güneş'in imzası vardır. Bizde geçen sene Şenol hocamızın yönettiği takımla şampiyon olduk. Ülkemiz açısından, Trabzon ve Beşiktaş camiası açısından gurur verici tablodur. İyi insandır. İyi kalplidir. Namuslu adamdır. İyi bir spor adamıdır. İyi bir aile babasıdır."



RYAN BABEL İLE İLGİLİ HENÜZ İMZA YOK



İspanya'nın Deportivo takımında forma giyen Ryan Babel transferi konusuna da değinen Fikret Orman, şunları söyledi:



"Henüz atılmış bir imza yok. Beğendiğimiz ve ilgilendiğimiz bir oyuncu. Daha neticelenmiş bir şey yok. Daha evvel de açıklamıştık. 1-2 oyuncu alacağız. Bu süreçte 3'e de çıkabiliriz. Öncelikle devre arası bir gelsin. Ondan sonra karar vereceğiz. Tabi ki transfer çalışmaları 365 gün devam ediyor."



Ziyarette Fikret Orman, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a sırtında 'Yusuf' yazan 32 numaralı Beşiktaş forması hediye etti. Başkan Günaydın da Isparta Davrazspor'un 32 numaralı forması ve atkısını verdi.



ŞEHİT EVİNE ZİYARET



Fikret Orman, daha sonra geçen hafta İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen polis memuru 21 yaşındaki Durmuş Öcal'ın Doğancı Mahallesi'ndeki baba evini de ziyaret etti. Başkan Orman, şehidin babası Şerafettin Öcal'a taziyede bulunurken, kendilerinin de yüreğinin yandığını söyleyerek, "Başımız sağ olsun, Allah hepsine rahmet eylesin" dedi. Şehidin babası Şerafettin Öcal ise "Bu vatanı korurken bedelleri olacak. İnşallah bu son olur diyorum. Temennimiz budur" diye konuştu.



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