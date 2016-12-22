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Ryan Babel’den veda sinyali

La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna’da forma giyen ve aynı zamanda adı Beşiktaş ile anılan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından veda sinyali verdi.

Ryan Babel’den veda sinyali
Beşiktaş’ın Deportivo La Coruna’nın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’in transfer ettiği iddia edilirken, deneyimli futbolcu sosyal medya hesabından veda gibi bir mesaj yayınladı. 31 yaşındaki futbolcunun sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklama şöyle:
“Bütün desteğiniz için teşekkür ederim. Bütün antrenörlerime bana yardım ettikleri için teşekkür ederim. Son olarak Deportivo taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. En başından beri bana inanılmaz destek verdiler. Sadece 3 ay kalmama rağmen Coruna'yı evim gibi görüyorum. Umarım sezonun ikinci yarısında iyi bir dönem geçirirsiniz.”
Babel, 2013-2015 yılları arasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giymişti. Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa’da 59 karşılaşmaya çıkarken 14 gol, 12 de asist ile mücadele etmişti.

Kaynak: İHA
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