Ryan Babel’den veda sinyali

La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna’da forma giyen ve aynı zamanda adı Beşiktaş ile anılan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından veda sinyali verdi.

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Beşiktaş’ın Deportivo La Coruna’nın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’in transfer ettiği iddia edilirken, deneyimli futbolcu sosyal medya hesabından veda gibi bir mesaj yayınladı. 31 yaşındaki futbolcunun sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

“Bütün desteğiniz için teşekkür ederim. Bütün antrenörlerime bana yardım ettikleri için teşekkür ederim. Son olarak Deportivo taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. En başından beri bana inanılmaz destek verdiler. Sadece 3 ay kalmama rağmen Coruna'yı evim gibi görüyorum. Umarım sezonun ikinci yarısında iyi bir dönem geçirirsiniz.”

Babel, 2013-2015 yılları arasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giymişti. Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa’da 59 karşılaşmaya çıkarken 14 gol, 12 de asist ile mücadele etmişti.

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