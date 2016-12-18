Sahaya asker ve polis üniformalarıyla çıktılar

Süper Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Alanyaspor ile Akhisar Belediyespor maçı öncesi futbolcular sahaya asker ve polis kıyafetleri ile çıktı.

0 0 0 0

İstanbul ve Kayseri’de yaşanan terör saldırılarının ardından asker ve polislere destek spor camiasında da devam ediyor. Son olarak ligin 15’inci haftasında evinde Alanyaspor - Akhisar Belediyespor maçı öncesi oyuncular sahaya asker ve polis kıyafetleriyle çıktı. Maçın kale ve top seçini ise jandarma Astsubay Çavuş Zeynep Battal yaptı. Futbolcular taraftarlara asker selamı verdi. Alanyaspor taraftarları ise terör saldırılarına tepki göstermek için siyah pankart açtılar.



Kaynak: