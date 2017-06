Hafta sonu ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor'u konuk edecek Trabzonspor, sahasındaki son 4 maçta sadece 2 puan elde etti

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor'u konuk edecek Trabzonspor, yeni stadında son haftalarda galibiyet hasreti çekiyor.

Bordo-mavililer, 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni evinde ilk maçlardaki performansını sürdüremeyerek son 4 haftada galibiyete hasret kaldı. Sahasında bu maçlarda 10 puan kaybeden Karadeniz ekibi, sadece 2 puan elde etti.

Trabzonspor, yeni stadındaki ilk maçında Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan bordo-mavili takım, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 yendi.

İlk 4 maçında, 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan çıkaran Karadeniz ekibi, daha sonra 4-3'lük Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni stadındaki ilk yenilgisini aldı. Bu müsabakanın ardından Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Karadeniz temsilcisi, son olarak Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı ve sahasında son 4 maçta kazanamayarak 10 puan kaybetti.



"Spekülasyonları kınıyoruz"



Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor ile sahalarında yapacakları karşılaşmayla ligi kapatacaklarının belirtti.

Hedeflerinden uzaklaşsa da Trabzonspor'un sahada hangi sonuç için oynayacağının belli olduğunu kaydeden Saral, "Sahamızdaki son maçta taraftarlarımız önünde kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Rakibimizin durumu nedeniyle Trabzonspor üzerinden yapılmaya çalışılan spekülasyonları, yakışıksız bularak, kınıyoruz. Biz her zamanki gibi sahaya çıkıp kendi işimizi yapacağız." diye konuştu.

Bordo-mavili yönetici, Trabzonspor'un her maçını ciddiye alarak oynadığının altını çizdi.

Son 2 haftada şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve üçüncülük için oynayan Fenerbahçe ile berabere kaldıklarını anımsatan Gökhan Saral, "Şimdi de ligde kalma mücadelesi veren, daha farklı hedefi olan Bursaspor ile karşılaşacağız. Bu maçta da Trabzonspor, kazanmak için oynayacak. Ligin sonunda hangi takımın şampiyon olduğu, hangi takımın ligden düştüğü bizi ilgilendirmiyor. Bizi ligde kendi durumuz ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.