TEKVANDODA Avrupa şampiyonluğuna kadar uzanan Mersinli 16 yaşındaki Huri ve 23 yaşındaki Yağmur Korkut kardeşlerin sıvaları dökülen bodrum katında müsabakalara hazırlanmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca açıklama yapıldı.

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TEKVANDODA Avrupa şampiyonluğuna kadar uzanan Mersinli 16 yaşındaki Huri ve 23 yaşındaki Yağmur Korkut kardeşlerin sıvaları dökülen bodrum katında müsabakalara hazırlanmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sorunun 'antrenör ihmali olduğu' sonucuna ulaşıldı. Zira, antrenman alanıyla ilgili bugüne kadar yapılmış hiçbir başvuru yok. Böyle bir ihtiyaç dile getirilmediği için çözüm de sunulamıyor. Antrenörün ihmalinin bedelini ise bu genç sporcularımız ödüyor" denildi.

Merkez Akdeniz İlçesi'ndeki bir binanın bodrum katındaki spor salonunda tekvando sporuna gönül veren Huri Korkut ile Yağmur Korkut kardeşlerin, nem ve rutubetten zorlukla nefes alınabilen, duvarlardaki sıvaları dökülen salonda büyük başarılara imza attığıyla ilgili haberin yazılı ve görsel medyada yer almasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, şampiyon tekvandocu kardeşlerin çalışma ortamları ve şartları inceledi, daha iyi bir imkan sunmak için de antrenör Ahmet Gündüz ile temasa geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nce konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Mersin'deki söz konusu haberle ilgili sorunun 'antrenör ihmali olduğu' sonucuna ulaştık. Zira, antrenman alanıyla ilgili bugüne kadar yapılmış hiçbir başvurusu yok. Haliyle, böyle bir ihtiyaç dile getirilmediği için çözüm de sunulamıyor. Antrenörün ihmalinin bedelini ise bu genç sporcularımız ödüyor haliyle. Bilginize sunmak istedim. Önemli bir ayrıntıyı da antrenörle görüşüldüğünde salon sıkıntısından değil, ücretli antrenör olarak görev yapmak istediğini belirterek kendi parasal taleplerini dile getirmektedir. Oysa söz konusu kişi kamuda ücretli olarak görev yapmaktadır ve antrenmanlar için bir okulumuzun salonu kendisine tahsis edilmiştir."



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca antrenör Ahmet Gündüz'e Huri Korkut ile Yağmur Korkut'u çalıştırması için Mersin Gazipaşa İlkokulu Spor Salonu'nun tahsis edildiği öğrenildi.



10 yıl önce spora başlayan iki kız kardeş, birçok uluslararası ve ulusal organizasyonda birincilik kürsüsüne çıktı. Bugüne kadar Avrupa Şampiyonu, dünya ikinciliği, 9 kez Türkiye Şampiyonluğu elde eden Huri Korkut ile Avrupa Kulüpler Şampiyonu, Dünya ikinciliği, Balkan Şampiyonu ve 3 kez Türkiye Şampiyonu olan Yağmur Korkut, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.

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