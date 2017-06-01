Aktif spor yaşantısına çok sayıda madalya sığdıran Gaziantepli tekvando antrenörü Veysel Döşüçukur, milli sporcu olan 2 kızını şampiyonalara hazırlıyor

Aktif spor yaşantısına onlarca madalya sığdıran Gaziantepli tekvando antrenörü Veysel Döşüçukur, kendisinin yolundan gelen iki kızını şampiyonalara hazırlıyor.

Tekvandoyla 36 yıl önce tanışan, aralarında Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının bulunduğu dereceler elde eden Veysel Döşüçukur, spor hayatını sonlandırdıktan sonra yaklaşık 15 yıldır yeni sporcuların yetişmesine vesile oluyor. Dünya şampiyonluğuna bile uzanan öğrencileri arasında yer alan iki kızı, Döşüçukur için farklı anlam taşıyor

Döşüçukur, birbirinden farklı hikayesi olan kızlarıyla yeni hedeflere doğru ilerliyor.



Kızlarıyla gurur duyuyor

Baba Veysel Döşüçukur, 1981 yılında tekvandoyla tanıştığını, o günden bu yana spor hayatını sürdürmeye çalıştığını anlattı.

Aktif sporculuk döneminde çok sayıda uluslararası dereceler elde ettiğini ancak yaşı ilerlediğinde gençlere hizmet etmek için antrenörlüğe başladığını aktaran Döşüçukur, kızlarını spora yönlendirirken bu kadar başarılı olacaklarını beklemediğini kaydetti.

Döşüçukur, özellikle büyük kızının spora çok meraklı olmadığını vurgulayarak, "Arkadaşlarını gördükçe ve sporu yaptıkça sevdi. Çok şükür şimdi ikisi birden günde iki antrenman yaparak organizasyonlara hazırlanıyorlar. Kızlarım 2009 yılından bu yana şükürler olsun zirveye oynuyor. Kızlarımın başarılarıyla gurur duyuyorum ama hedef bitmez. Elde edilen başarıların üzerine koyabilmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. " ifadelerini kullandı.



Elif Döşüçukur: "Babamın çok büyük desteğini gördüm"

Tekvandonun poomse branşında boy gösteren 18 yaşındaki Elif Döşüçukur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora çok severek ve isteyerek başladığını söyledi.

Bu konuda çok ısrarcı olduğunu dile getiren Döşüçukur, "Küçükken babam, ablamı benden habersiz salona götürürdü. Ablamın spora gittiğini fark edince oturup ağlardım. Israrcı oldum ve zamanı geldiğinde spora adım attım. Geldiğim noktada ablamın ve babamın çok büyük desteğini gördüm. Şu an onların sayesinde buralardayım. İnşallah daha iyileri de olacak." dedi.

Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra çok sayıda derecesinin olduğunu, Avrupa şampiyonluğunun da bulunduğunu anlatan Elif, gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasında derece elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

Bu anlamda çalışmalarına yön veren milli sporcu, bunun için çok çalışıp başarı ipini göğüslemek istediğini sözlerine ekledi.



Zehra Döşüçukur: "Babamla çalışmak yararlı oluyor"

Spora babasının zorlamasıyla başladığını belirten 20 yaşındaki Zehra Döşüçukur da zamanla tekvandonun kendisi için yaşam tarzı haline geldiğini dile getirdi.

Bugüne kadar Türkiye ve Avrupa dereceleri elde ettiğini ifade eden Zehra, "Kardeşim ve babamla çalışmak benim için daha yararlı oluyor. Çünkü aslında bizim antrenmanımız 1-2 saatle sınırlı kalmıyor. Mesela babam evde yediğimizden giydiklerimize kadar her şeyimizin tekvandoya göre olmasını sağlıyor. Belki de ben başka birinin kızı olsam, sporda bu kadar ilerleyemezdim." diye konuştu.

