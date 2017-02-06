Şampiyon kros takımı, Türkiye'ye döndü

2017 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'nda büyük erkeklerde şampiyon olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul'a geldi

2017 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (ECCC) Kros Şampiyonası'nda büyük erkeklerde şampiyon olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yurda döndü.

Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen organizasyonda zafere ulaşarak, Türk atletizm tarihinde erkeklerde bir ilki gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kros Takımı, Atatürk Havalimanı'na geldi. Turuncu-lacivertli takım, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un elde ettiği başarıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan kulüp genel müdürü Murat Beytekin, şampiyonluğun erkekler kategorisinde Türkiye için bir ilk olduğunu belirterek, "Bundan dolayı sevinçliyiz. 1994 yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dönemin belediye başkanıyken bu branş kuruldu. Cumhurbaşkanımızın Avrupa'da şampiyonluk hayali vardı. Kardeşlerimiz, bu başarıyı sağladılar. Camia olarak mutluyuz. Tüm teknik ekibi ve sporcu arkadaşlarımızı kutluyorum. İnşallah devamını olimpiyatlarda gösteririz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor olarak ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Atletizm şubesi menajeri ve antrenör Mehmet Gündem, uzun süredir bu şampiyonluğu beklediklerini aktararak, "1994 yılından bu yana kulüpte yer alıyorum. Antrenör olarak 12. yılım. 24 senedir bu şampiyonluğu bekliyoruz. Bu şampiyonluğu en çok cumhurbaşkanımız bekliyordu. Bu başarıyı Cumhurbaşkanımıza hediye ediyoruz. 54 yıldır Avrupa Şampiyonası yapılıyor. Türkiye tarihinde ilk defa büyük erkeklerde bir takım şampiyon oldu. Bundan dolayı çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Sporcu Bekir Karayel ise elde ettikleri başarıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ettiklerini kaydederek, "İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kros Takımı, 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kuruldu. Cumhurbaşkanımızın şampiyonluğu o dönemin sporcuları ağabeylerimizden çok istemişti. Gerçekleştirmek bize nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu şampiyonluğumuz, Cumhurbaşkanımıza armağan olsun." açıklamasında bulundu.

Aynı organizasyonda büyük kadınlar kategorisinde şampiyon olan Üsküdar Belediyespor'un ise daha sonra ülkeye döneceği bildirildi.