Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Sivasspor, Burhan Eşer, Adem Koçak, Yiğit İncedemir ve İbrahim Öztürk'ün sözleşmesini yenilemedi.

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor, 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu planlaması kapsamında, Burhan Eşer, Adem Koçak, Yiğit İncedemir ve İbrahim Öztürk'ün sözleşmelerinin yenilenmeyeceği belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"Sivassporumuzda görev yaptıkları süre içerisinde kulübümüze ve camiamıza yaşattıkları gurur ve başarılar nedeniyle sporculara teşekkür ediyor, kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarı, sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz."