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Şampiyon Sivasspor, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Sivasspor, Burhan Eşer, Adem Koçak, Yiğit İncedemir ve İbrahim Öztürk'ün sözleşmesini yenilemedi.

Şampiyon Sivasspor, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor, 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı.
 
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu planlaması kapsamında, Burhan Eşer, Adem Koçak, Yiğit İncedemir ve İbrahim Öztürk'ün sözleşmelerinin yenilenmeyeceği belirtildi.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sivassporumuzda görev yaptıkları süre içerisinde kulübümüze ve camiamıza yaşattıkları gurur ve başarılar nedeniyle sporculara teşekkür ediyor, kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarı, sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz."

Etiketler; #sivasspor #TFF 1. Lig
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