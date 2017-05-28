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Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak takımlar belirlendi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş ve Serie A'da ikinci sırayı alan Roma ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında doğrudan yer alacak 22 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak takımlar belirlendi

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı da kazandı.

Beşiktaş'ın yanı sıra Roma'nın da İtalya Birinci Futbol Ligi'ni (Serie A) ikinci sırada tamamlayarak direkt katılma hakkı elde ettiği Şampiyonlar Ligi gruplarında doğrudan yer alacak 22 takım belirlendi.

Siyah-beyazlıların gruplarda eşleşebileceği muhtemel rakipler Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund (Almanya), Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United (İngiltere), Juventus, Roma (İtalya), Benfica, Porto (Portekiz), Monaco, Paris Saint-Germain (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Anderlecht (Belçika), Feyenoord (Hollanda) ve Basel (İsviçre) oldu.

Gruplarda yer alacak kalan 10 ekip ise Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği haziran ayında başlayacak elemelerin ardından netleşecek. Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı, elemelerde alınacak sonuçlara göre belli olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa şampiyonlar ligi #futbol #beşiktaş
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