İspanya'nın Real Madrid takımı 11 kez ile kupayı en çok kazanan ekip oldu

2016-2017 sezonunun yarın yapılacak Juventus-Real Madrid finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip, İspanya'nın Real Madrid takımı oldu.

Real Madrid, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 ve 2016 yıllarında olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşarak, Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.



39 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final oynadı, bunlardan 22'si kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Kupayı Real Madrid 11, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona beşer, Ajax 4, Manchester United ve Inter üçer, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

