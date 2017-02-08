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“Şanlıurfaspor maçını kazanmalıyız“

"Ne kadar zor olursa olsun, saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puana ulaşacağız"

“Şanlıurfaspor maçını kazanmalıyız“

TFF 1. Lig'in 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü Şanlıurfaspor'u konuk edecek Giresunspor'da kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, saha ve seyirci avantajını iyi değerlendirerek 3 puana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Bozbağ, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirtti.
Rakiplerinin iyi bir kadroya sahip olduğunu, bu nedenle de maçı ciddiye aldıklarını ifade eden Bozbağ, "Şanlıurfaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansını gördük. Belki de son yıllardaki en iyi kadroyu oluşturmuşlar ve kesinlikle ciddiye alınması gereken bir rakip. Zor bir maç bizi bekliyor. Bizim kadar onlar da kazanmak isteyecek." diye konuştu.
Ligi ilk iki sırada bitirme hedefi doğrultusunda sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda olduklarına işaret eden Bozbağ, şunları söyledi:
"Rakibimiz ne kadar güçlü olursa olsun bu maçı kazanmalıyız. Seyirci ve saha avantajı bizde. Biz severiz böyle maçları. Zor karşılaşmaları kazanıyoruz. Şanlıurfaspor maçı ne kadar zor olursa olsun, saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puana ulaşacağız. Rakibimizi mağlup ederek, ilk iki iddiamızı ilerleyen haftalara taşıyacağız."
Bozbağ, Giresunspor taraftarlarından, Şanlıurfaspor maçında tribünleri doldurmalarını ve takımlarını 90 dakika boyunca desteklemelerini istedi.
Kulübe kaynak oluşturma adına çalışmaların da devam ettiğini aktaran Bozbağ, ilerleyen haftalarda piyango ya da gece düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ #Şanlıurfaspor #TFF 1. Lig
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