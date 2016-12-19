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Satranç Kulübü başarıdan başarıya koşuyor

Denizli'de 2003 yılında kaybettiğimiz Doktor Metin Sürmeli'nin adını taşıyan Satranç Kulübü başarıdan başarıya koşuyor.

Satranç Kulübü başarıdan başarıya koşuyor

İki yıl üst üste aldığı derecelerle Denizli'yi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. Kulübün minik sporcuların hedefi ise Türkiye Şampiyonu olmak.

İki at, bir vezir, iki kale, iki fil, sekiz piyon, bir şah ve amaç o şahı mat etmek...

Büyük ilgi gören ve dünya çapında turnuvaları düzenlenen satranç bir strateji ve zeka oyunu. 

Doktor Metin Sürmeli'nin satranç tutkusu Denizli'yi diğer illerinin önüne geçirdi. 2003 yılında yitirdiğimiz Ulusal Kanal dostu Doktorumuzun tutkusu, adına kurulan kulüpte yaşatılıyor.

2015 yılından bu yana kulüpte 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklara satranç eğitimi veriliyor...

Doktor Metin Sürmeli Santraç Kulubü, aldığı başarılar ile Türkiye santranç birinci ligine kadar yükseldi. Gençler gözünü Türkiye şampiyonluğuna dikti. 

Defne, Yasemin, Selahaddin, Rüzgar, Buket, Ahmet, Anıl, Melikenur ve daha niceleri... Satranç tutkusuyla bir ilin kaderini değiştiren Doktorumuzun o minikler sayesinde gözü arkada kalmadı. 




ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Satranç Kulübü #Doktor Metin Sürmeli
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