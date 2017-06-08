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Savcılık Talisca ve Volkan'ı ifadeye çağırdı

Beşiktaşlı Talisca ve Fenerbahçeli Volkan Demirel için önemli bir gelişme yaşandı.

Savcılık Talisca ve Volkan'ı ifadeye çağırdı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Talisca'nın Volkan Demirel'e yaptığı parmak hareketi ve ardından tecrübeli kalecinin küfretmesi ile ilgili yaşanan olaylarla ilgili savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Savcısı Asım Ekren, bizzat statta şahit olup, suç tespit ettiği olayla ilgili Re'sen soruşturma başlatıp hem Talisca'yı hem de Volkan Demirel'i ifadeye çağırdı./SporArena

Etiketler; #Talisca #volkan demirel #beşiktaş #fenerbahçe
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