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Schumacher'in fotoğrafı için 6 milyon lira istedi

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in 2013 sonunda geçirdiği kayak kazasının ardından kaldırıldığı hastanede, hasta yatağındaki fotoğraflarının çalındığı ortaya çıktı. Fotoğraflar karşılığında istenen bedelin 1.7 milyon dolar (6 milyon TL) olduğu belirtildi.

Schumacher'in fotoğrafı için 6 milyon lira istedi

Michael Schumacher'in fotoğraflarının basına sızmasının, duyarlı gazeteciler sayesinde engellendiği ortaya çıktı. Skorer'den Onur Dinçer'in haberine göre; 2013 sonunda geçirdiği kayak kazasının ardından kaldırıldığı hastanede, hasta yatağındaki fotoğraflarının çalındığı ortaya çıktı. Bu bir Skorer haberidir.

Efsane pilotu, tedavisinin sürdüğü evinde ziyarete gelen bir arkadaşının burada fotoğrafları çaldı. Ardından bu kişi resimleri satmaya kalkıştı. Almanya'da kapı kapı gezerek elindeki resimleri esrvis etmek istese de, Alman basını efsane pilota saygısından dolayı fotoğrafları satın almak istemedi.

Offenburg Savcılığı, Schumacher'in maddi durumu çok iyi olmayan bir arkadaşının bu sızdırma işini yaptığını belirtti. Fotoğraflar karşısında istenen bedelin 1.7 milyon dolar (6 milyon TL) olduğu belirtildi. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Schumacher #formula 1
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