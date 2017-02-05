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Şehit Fethi Sekin anısına yapılan enduro yarışı tamamlandı

Fethi Sekin anısına düzenlenen enduro yarışı Urla'da sona erdi

Şehit Fethi Sekin anısına yapılan enduro yarışı tamamlandı

 İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına düzenlenen enduro yarışı Urla'da sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) organizasyonluğunda gerçekleştirilen yarışlarda 4 kilometrelik orman ve 1.2 kilometrelik ekstrem seyirci etaplarında 46 motosiklet ve 5 ATV sürücüsü mücadele etti.

İkinci gün yapılan 5 turluk yarışlarla tamamlanan organizasyonda genel klasmanda Şakir Şenkalaycı, ATV klasmanında ise Emre Muharrem Sağlam birinci oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Motorsporları #Şehit Fethi Sekin Enduro Yarışı #TMF
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